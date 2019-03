Niall Horan será el padrino en la boda de Zayn Malik y Perrie Edwards

LLEVARÁ LOS ANILLOS Y PRONUNCIARÁ UN DISCURSO

¡Zayn Malik ya tiene padrino de boda! Poco a poco se van sabiendo más detalles de lo que parece va a ser la boda del año entre el One Direction, Zayn Malik, y su novia, la componente de 'Little Mix', Perrie Edwards. El último dato que se ha conocido sobre los preparativos de tal acontecimiento es el nombre del padrino de boda, que no es nada más y nada menos que su compañero de grupo, Niall Horan. Además será el encargado de llevar los anillos y de pronunciar un emotivo discurso para los novios. ¡Todo un papelazo!