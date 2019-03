Niall Horan sale con la ex de Joe Jonas, la modelo Jessica Sarfety

Han pasado juntos el fin de semana en Las Vegas y Los Ángeles

El componente de One Direction Niall Horan ha puesto sus ojos en la ex de Joe Jonas, la exconcursante de America's Nextop Model, Jessica Serfaty. A la espectacular rubia parce que le gustan los cantantes y con millones de seguidores, tras su breve romance con Joe Jonas ahora la chica prefiere al de One Direction. ¿Cómo le habrá sentado a Jonas la noticia?