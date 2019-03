Niall Horan, rodeado de fans en la boda de su hermano y rey 'celebrity' de la semana

Sólo un 'chicazo' tenía hueco esta semana en nuestro ránking de la semana. El guapísimo Niall Horan ha desbancado a sus 'súper' rivales femenenias y se ha hecho con la corona. Y es que el rubiales de One Direction apareció guapérrimo como padrino de la boda de su hermano Greg y, además, se enfrentó a la mega revolución de sus fans a las puertas de la iglesia y no dudo en posar con ellas. ¡Pero qué majo! Parece que todo son buenas noticias para el cantante ya que su cuñada está embarazada y dentro de no mucho se convertirá en el 'tito Niall'.

Y el segundo puesto es para Snooki, la concursante de Jersey Shore que nos hizo partícipes del bautizo de su pequeñín, Lorenzo. Muy guapa de azul klein pero, todo hay que decirlo, más delgada que nunca. Roko, ganadora de 'Tu cara me suena', ha vuelto a demostrar que está imparable. Después de protagonizar la portada de la revista VIM con look 'pin up' se ha hecho con el tercer puesto del ránking. ¡Enhorabuena!

Sofía Vergara se ha tenido que conformar con ser cuarta en el camino al trono, y eso que con su nuevo look de rubia está guapérrima. Y hablando de guapas, el siguiente puesto es para Elsa Pataky y su 'pezoning'. ¡Hasta ella puede tener un descuido!

Y en último lugar Eva Mendes, que ha demostrado que quiere a sus 'perritos' más que a nada y nos dejó ojipláticos con su propuesta de pixelar el rostro de los mismos como se hace con los bebés en algunos países. ¿Se habrá quedado rezagada en el trono por su exagerada reacción? Quién sabe...