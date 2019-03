Niall Horan recibe todo el apoyo de sus fans para convertirle en ‘Rey de la semana’

¡Los miembros de One Direction arrasan! Esta semana es la segunda vez consecutiva que un componente del grupo se corona ‘Celebrity semalal’. Esta vez el merecedor del título ha sido Niall Horan. Ya que gracias a su sinceridad y fuerza de voluntad mostrada para superar sus problemas con el alcohol, le habéis premiado coronándole como ‘el rey de los reyes celebriteros’.

Pero lo cierto es que la cantante Adele ha estado muy cerca de arrebatarle el título a nuestro coronado. Porque la humildad se premia, y la discreción con la que ha mantenido en secreto su boda con Simon Koneck y su embarazo durante varios meses, sin hacer caja por ello, la habéis valorado, y mucho. Casi tanto, como el subidón que os ha dado la noticia de los mensajes de Rihanna a Robert Pattinson, y el filtreo de ambos.

Más lejos de la corona, pero no a largas distancias del trono se quedaron, el grupo de Facebook que apoya al príncipe Harry con un ‘saludo desnudo’. Por detrás de él Siva Kaneswaran , el miembro de The Wanted por hacer público que quiere casarse con su novia Nareesha McCaffrey. Y con el menor número de votos Kim Kardashian, y es que la foto de su trasero publicada en Twitter no os ha gustado mucho…

Sin duda alguna el ganador indiscutible, y por ello se hace con el trono celebritero, por mayoría de votos es Niall Horan. ¡Enhorabuena campeón!