Niall Horan presume de novia por primera vez en el Festival British Summer Time

¡Niall Horan tiene novia! Cuando ya pensábamos que el cantante se iba a quedar para vestir santos, el cantante se ha dejado ver en el Festival British Summer Time en actitud muy cariñosa con Celine Helene Vandycke, una chica anónima que estudia Derecho en la Universidad de Rennes, Francia. Poco más podemos saber de la joven ya que sus redes sociales son privadas y parece que no quiere aprovechar la fama de su chico.

Según E! News Celine estudió danza en la Escuela Algarve en Quarteira, Portugal. Además habla varios idiomas entre los que se encuentra el francés, inglés y holandés. ¡Qué completa! Con todas estas cualidades, no sólo ha convencido a Horan sino también a sus fieles seguidores que no suelen aplaudir las relaciones de sus chicos favoritos. Además, crearon el hashtag "oh yes Niall" para dar el beneplácito a Celine.

Niall nunca se ha dejado tan romántico con una chica como esta vez, aunque se le ha relacionado con Barbara Palvin o la australiana Melissa Whitelaw e incluso con Selena Gomez.