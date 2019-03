Niall Horan pide a sus fans que dejen de lanzar objetos al escenario

Niall Horan ha pedido a sus fans que dejen de lanzar objetos al escenario durante los conciertos, especialmente si pueden causarle algún daño. En la pasada actuación del grupo One Direction en la capital holandesa, Niall fue alcanzado por un objeto arrojado desde el público que impactó directamente en su rodilla.

Precisamente, la rodilla por la que tuvo que ser operado meses antes. El dolor fue instantáneo y aunque el cantante pudo continuar el concierto, no dudó en comentar lo sucedido en su cuenta de Twitter, a la vez que hacía un llamamiento a todos los directioners: "Podéis limitar lo que lanzáis al escenario, ¡por favor! ¡Me han lanzado algo esta noche! ¡Golpeó mi rodilla! Me dolió muchísimo” escribió. A continuación añadió: “¡No quiero parecer que me estoy quejando! Pero justo me operaron hace 5 meses, sigo teniendo dolores y estoy muy preocupado por ello”.

Niall parece bastante preocupado por el estado de su rodilla y aunque sabe que las fans no lanzan objetos con mala intención, su efusividad a veces puede sobrepasarse y causar daños a los chicos. No es la primera vez que ocurre un incidente como éste, y por ello, el componente del grupo decidió plantear el problema por la red social. Esperemos que hagan caso...