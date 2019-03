Niall Horan de One Direction vuelve con su ex novia, Zoe Whelan

¡Todos los One Direction están pillados! Después de que relacionara a Harry Styles con la modelo británica Cara Delevingne, el único componente de 1D que quedaba soltero era el rubio del grupo, Niall Horan, pero ahora parece ser que él también ha dejado la soltería.

La afortunada no es ni más ni menos que su ex novia, la modelo irlandesa Zoe Whelan, con quien mantuvo una relación desde principios de año hasta el pasado mes de julio debido a los compromisos laborales de Niall con One Direction.

Pero al parecer ambos han mantenido en secreto que llevan un tiempo viéndose a escondidas y es que Niall tenía miedo de hacerlo público por temor a que la relación se volviera muy mediática, según apunta una fuente a la revista Heat: “Niall quiere que todo permanezca secreto porque cree que si la gente está pendiente de ellos la relación no durará. Pero la verdad es que él está loco por ella y cuando el cantante está en Irlanda pasan casi todo el tiempo juntos”.

Y es que antes de romper la relación parecía bastante sólida llegando incluso a acompañarle ella a la boda del hermano de Niall, pero debido a la ajetreada vida del One Direction la relación no aguanto. Ahora se lo están tomando con más calma y parece que todo va por buen cauce ha añadido la misma fuente: “Ha viajado en cuatro ocasiones diferentes a Londres para estar junto a él. Y aunque les gustaría llevar su relación de manera discreta, realmente están juntos más tiempo del que pudieras pensar. Es habitual ver a Zoe entre bastidores durante los conciertos”.