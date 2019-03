Niall Horan de One Direction sufre un ataque de pánico tras quedarse atrapado en un ascensor

EL CANTANTE PADECE CLAUSTROFOBIA DESDE HACE AÑOS

Niall Horan ha vuelto a sufrir su segundo ataque de pánico en apenas tres meses, y es que el cantante de One Direction sufre claustrofobia desde hace años. Niall se encontraba de fiesta en el local londinense 'The Arts Club', tras la ceremonia de los premios BRIT Awards que se celebraron el pasado miércoles, cuando el rubiales de One Direction se quedó atrapado en el ascensor lo cual le provocó un auténtico ataque de pánico. Y si esto no fuera poco, Niall además sufrió el robo de las muletas que llevaba esa noche debido a la operación de rodilla a la que se sometió el pasado mes de enero. ¿Pero quién le ha robado las muletas?