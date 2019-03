Niall Horan y Liam Payne de One Direction planean celebrar su 21 cumpleaños bebiendo alcohol

CELEBRARÁN SU CUMPLE DE GIRA CON SU GRUPO

Los chicos de One Direction se están haciendo mayores... Dentro de pocos días Liam Payne y Niall Horan cumplirán 21 años y lo celebrarán en una fiesta conjunta ya que ahora están inmersos en su gira mundial 'Where We Are Tour'. Un cumpleaños especial que como explicaba Niall hace días en una emisora irlandesa por fin les permitirá beber alcohol cuando estén en EEUU.