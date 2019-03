Niall Horan, Justin Bieber, Miley Cirus o David Bustamante son algunos de los famosos que se han peleado con sus fans

Después de ver como Niall Horan, el componente de One Direction, ha recibido toda clase de insultos de sus fans tras no querer pararse a saludar o a hacerse fotos con ellos en Australia, en Celebriites.es hemos querido recordar las peleas e insultos más míticos e inusuales que los famosos han protagonizado con sus fans.

A principio de este año, el cantante Justin Bieber incendió las redes rociales con una fanática. Todo comenzó cuando el cantante escribió un mensaje que causó molestia para una de sus seguidoras. Fueron unos minutos donde la polémica se hizo viral en Internet.

Y de jovencitos va la cosa, ya que Miley Cyrus, aparte de ser conocida por cantante, lo es también por sus innumerables numeritos. Pero esta vez, tenía razón. Siempre ha sido una defensora de los derechos de la gente del mismo sexo que se quiere, pero muchos de sus fans no están de acuerdo con ella. Y tras la publicación de una imagen protestando contra la homofobia, una seguidora se lanzó hacía ella, pero ella no se quedó con la boca cerrada…

Las redes sociales siempre son el sitio elegido para mantener disputas. Nicki Minaj también ha protagonizado un encontronazo con sus fans tras recibir varias críticas en Twitter. La causa: la abolición de sus presentaciones por un problema de salud. ¡Está visto que los artistas no pueden pasar ni por el médico!

Algunas celebrities también han protagonizada una pelea en directo. Esto es lo que le pasó a Madonna en un concierto, dónde tras la prueba de sonido la ‘reina del pop’ amenazó con no cantar si el público asistente continuabanfumando.

Y ya en nuestro país, David Bustamante perdió los papeles con una seguidora en Instagram. Tambien, en el aeropuerto de Madrid, Anahí se encaraba con la multitud de fans que se apretujaban para recibirla.

Y Twitter sigue revolucionando a nuestras celebs: Liam Payne respondió a una de sus directioner, que pedía que no se entretuviera viendo un programa de televisión y él le contestó de una manera un poco desagradable.

Y para terminar con estas peleas, Belinda escribió en su Twitter: ‘Me acabo de meter en el foro de Univisión de casualidad y ya veo lo que piensan mis propios fans de mi música, los que dicen que me apoyan y que están conmigo siempre. ¿Cómo pueden ser tan hipócritas? Prefiero mejor que sean honestos y dejen de jugar el doble papel. Y si creen que no sé de lo que hablo y no les gusta lo que he escrito pues entonces apoyen a otro artista” ¡Bien a gusto se quedó! Después de colgar estas palabras en Twitter, muchos fueron los que le respondieron, tanto criticándola como mostrándole su apoyo.

¡Nuestras celebs protagonizan momentos divertidos pero también de vez en cuando sacan su carácter a pasear!