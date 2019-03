Niall Horan, Justin Bieber y Cody Simpson protagonizan un vídeo cantando donde aparece una pipa de marihuana

Niall Horan, Cody Simpson y Justin Bieber han pasado juntos una noche de fiesta. Los chicos no solo salieron y se divirtieron mucho, sino que también se han grabado cantando 'Home to Mama' en casa de uno de ellos. Lo mejor es que se grabaron en vídeo y se hicieron fotografías, que ahora están en las redes sociales, y como no es de extrañar, se han hecho virales. El problema fue que en el vídeo se aprecia lo que parece ser una pipa de marihuana, aunque no se ha demostrado que los chicos estuvieran tomando drogas, las dudas han surgido a raíz del vídeo.

No es demostrable que los chicos consumieran ninguna sustancia aquella noche, pero Bieber y Cody Simpson ya han tenido algún problema con el tema de las drogas, por tanto no es conveniente que este vídeo haya salido a la luz.

Seguro que Selena Gomez no entendió por qué Justin estaba con Niall y con Cody, ya que a la cantante se le ha relacionado con ambos, aunque hasta el momento todo han sido rumores. Por otra parte, el cantante de 1D fue visto recientemente abrazando a una rubia, pero Cody y Justin están solteros, por ahora...