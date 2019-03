Niall Horan y Jade Thirwall podrían haber comenzado un romance

Los cantantes protagonizaron un vídeo donde ambos aparecen bromeando

El cantante de One Direciton podría haber comenzado una relación con Jade Thirwall, la cantante del grupo de Little Mix. Ambos jóvenes han protagonizado un vídeo cómico en compañía de unos amigos, y luego lo han difundido por las redes sociales. No es la primera vez que Niall y Jade aparecen juntos, por lo que todo apunta a que hay una nueva pareja en el mundo de la música.