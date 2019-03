Niall Horan es fotografiado mientras abraza a una rubia misteriosa en Malibú

Niall Horan ha sido visto y fotografiado con una rubia. Resulta que el One Direction y la chica misteriosa salían del conocido restaurante Nobu, en Malibú. Así que los chicos cuando se percataron de los medios de comunicación, se subieron a un coche para no ser fotografiados, pero el Daily Mail ha conseguido las fotografías donde se aprecia al cantante abrazando a esta misteriosa chica. ¡No te las pierdas!

El cantante de 1D se ha tomado unos días para descansar de la gira 'On The Road Again', así que ha aprovechado para perderse por las playas de Malibú con la chica… ¿Irá en serio? Aunque no hace demasiados días lo veíamos quedando con Selena Gomez, parece que al cantante la van más las rubias.

Los chicos han decidido apoyar a Louis Tomlinson por su sorprendente paternidad, así que seguro que ahora el grupo se muestra más unido que nunca. Esperemos que la chica misteriosa de Niall tenga nombre y la presente formalmente, ya que al grupo no le vendría nada mal una novia seria.