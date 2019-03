Niall Horan se estrena como tío ante sus miles de seguidores en Instagram

UNOS MESES DESPUÉS DE LA BODA...

¡Que no cunda el pánico! No es que haya nuevo escándalo con los One Direction, es que Niall Horan... ¡Ha tenido un sobrinito! Hace unos meses vimos cómo su hermano se casaba y el cantante de los One Direction ejercía de padrino. Pues ahora su familia le da nueva alegría al rubito, y es que el 'baby' es una auténtica monada, por lo que no es de extrañar que el ídolo 'teen' haya querido enseñarlo al mundo a través de las redes sociales. ¡Que nos gusta Niall!