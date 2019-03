Niall Horan estaría preparando su primer disco en solitario con la colaboración de Shawn Mendes

La separación de One Direction es un hecho. Aunque iba a ser temporal y en 2018 volverían a los escenarios, después de que Niall Horan haya firmado su primer contrato para debutar en solitario, según el manager Louis Walsh, la esperada vuelta de la 'boyband' se haría esperar hasta 2026.

Aunque el artista no ha confirmado la noticia ni tampoco la casa de discos, es Shawn Mendes quien habría afirmado la información con las siguientes palabras: "Definitivamente voy a estar trabajando con Niall muy pronto", afirmó al medio The Daily Star. Aunque por problemas de agenda todavía no han podido reunirse, la pareja musical ya han hablado y estaría dispuesta a componer juntos, cuenta Mendes a Stitches.

Por ahora del único que no se ha hablado de iniciar su carrera sin el respaldo de One Direction ha sido de Luis Tomlinson quien está muy centrado en su papel de padre. El artista además ejerce de jurado en el programa 'America's Got Talent', donde ya hablo en pasado de la banda.