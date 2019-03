Niall Horan, encantado con la nueva niña que ha llegado a su vida

LA HIJA RECIÉN NACIDA DE BEN WINSTON

Parece que Niall Horan ha encontrado a la niña de sus ojos. Aunque desde que se reencontró con Selena Gomez en los American Music Awards 2016 se rumoreó un posible romance entre ellos, parece que al final cupido no lanzó sus flechas y todo quedó en meros comentarios. Pero ahora el ex de One Direction sí que desborda amor. Su nombre es Ruby, y se trata de la hija recién nacida de su gran amigo Ben Winston, a la que ha conocido hace unas semanas.