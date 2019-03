Niall Horan deja de ser rubio y vuelve a su color natural

EL MIEMBRO DE ONE DIRECTION PODRÍA HABER CAMBIADO DE LOOK

Niall Horan, el miembro de One Direction, que conquistó con su voz y aspecto angelical, parece que ha cambiado de look. El cantante ha compartido una foto en su cuenta de Snapchat, donde se podría afirmar que ya no queda nada de ese rubio que enloqueció a tantas fans. La noticia no sorprende, pues su pelo de color natural es moreno y ya había comentado en alguna entrevista que no descartaba volver de nuevo a su color.