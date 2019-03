Niall Horan se declara a Selena Gomez

Los acontecimientos en la vida de Selena Gomez ocurren muy rápido. Cuando parecía que Sele iba a volver con Justin Bieber, algo ocurre en su interesante vida. Por un lado, Justin va dejando pistas en Instagram de sus intenciones de volver con la estrella, además de versionar la canción de 'My Girl' en un restaurante frenta a Selena. Pero la cantante después de finalizar su relación hace ya dos años, no ha cedido a volver a ser su novia.



Hace unas semanas que se relaciona a Sele con Niall Horan, de One Direction. Ambos, son amigos desde hace años pero ahora han sido vistos en un restaurante con más amigos y muy pegaditos. Más rumores van apareciendo entre los dos cantantes. Parece que cada vez tienen algo más que una bonita amistad, porque también fueron vistos en la fiesta de cumpleaños de Jenna Dewan-Tatum. ¡Se rumorea que se besaron por primera vez allí! A los pocos días fueron vistos paseando en un parque de atracciones. Se suele decir que cuando el río suena es porque agua lleva...



Sospechas que parecen que por fin se confirman: ¿Son pareja oficial? El último 'boom' viene de la mano del portal HollywoodLife, que según una fuente cercana a Niall, el cantante se le ha declarado a Sele, a la que parece no disgustarle tal intención: "Niall ha sido muy abierto con Selena acerca de sus sentimientos desde el primer momento. Hace tiempo que Niall esperaba este momento”. Además afirma que el cantante tiene mucho interés en que Sele conozca a su familia y viaje a Irlanda. Estaremos expectantes de que nos muestren abiertamente su inminente noviazgo y así no nos quede ninguna duda.