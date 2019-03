Niall Horan se cuela en un concierto de '5 Seconds of Summer'

Niall Horan, que es un gran amante de la música, se ha colado en uno de los últimos conciertos que ha dado 5 Seconds of Summer en Los Ángeles. El cantante es un gran admirador de la 'boy band' y así lo ha demostrado.

El irlandés se ha situado en el punto de mira en las redes sociales, ya que una gran cantidad de usuarios y de fans de 5SOS o de One Direction han estado comentando lo mucho que disfrutó de la noche Niall.

Niall Horan y 5SOS juntos | Redes Sociales

Desde que 1D y 5SOS compartieron gira hace un año y, a pesar de los rumores que apuntaban que existía una gran rivalidad y competencia entre estas dos bandas formadas solo por chicos, Horan ha demostrado que mantiene una estrecha relación de amistad con los intérpretes de 'She Looks so Perfect'.

Ha bailado, ha reído, se ha vuelto loco, ha gritado y ha disfrutado como un mero espectador más. Además, después del concierto se fueron juntos a una famosa discoteca de Los Ángeles… ¿Escucharemos pronto una colaboración de los chicos de 5SOS con Niall como solista?