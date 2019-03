Niall Horan corrige las letras de las canciones de Zayn Malik

Niall Horan está muy centrado en su nueva faceta profesional. El cantante ha montado una agencia para buscar a futuras estrellas del golf. Gracias a sus redes sociales, hemos podido saber que el artista no se le nada mal este deporte y tiene un gran 'swing'. Pero, parece que algunos fans de One Direction no llevan nada bien que a los componentes del grupo les vaya también por separado y quieren que limen sus rencillas.

Tanto es así, que un seguidor se hizo pasar por Niall en las redes y enmendó las letras de Zayn Malik que estaban escritas en mayúsculas y minúsculas como en nuestra época más adolescente. ¡Qué horror! Además, los títulos de los temas tenían faltas de ortografía. Los incondicionales no tardaron en darse cuenta de que alguien había modificado las letras y escribieron un mensaje en él que ponía: "Gracias a Niall Horan por corregir las letras". ¿Será cierto que el cantante no puede soportar las faltas de ortografía?

Lo que no podemos negar es que tanto Zayn como Horan se encuentran en grandes momentos. El primero está arrasando con su debut en solitario y el segundo parece que está muy a gusto apartado de la música y ha encontrado en el deporte un gran refugio.