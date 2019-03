Niall Horan confiesa que casi vomita encima de Justin Timberlake: "Se acercó a saludar y yo podía notar mi vómito en la garganta"

Los chicos de One Direction no dejan de sorprendernos con sus historias. Si ayer os traíamos las declaraciones de Louis Tomlinson con las que reconocía que le gustaría cantar en solitario, hoy ha sido Niall Horan el que nos ha dejado con la boca abierta con sus palabras.

El cantante ha confesado para la última autobiografía de la banda, 'Who we are', que casi vomita encima de Justin Timberlake: "En 2013, cuando estuvimos en los American Music Awards, se suponía que íbamos a cantar una canción con la que me sentía seguro. Antes de comenzar, Justin Timberlake vino de recoger un premio y recuerdo decir al resto de los chicos; ‘¿Es este el calibre de la gente aquí?’. Todo lo empeoró cuando Justin se acercó a nosotros a saludarnos y yo podía notar mi vómito en la garganta, me lo tuve que tragar. Al final, acabé bien, pero odio esos nervios”.

Y añadía: “Empezamos en un programa de televisión así que cada vez que vamos a uno nos deberíamos sentir como en casa. Pero yo me petrifico desde el minuto uno, y no sé por qué, quizás es porque me siento intimidado”.

Estamos deseando que llegue mañana para poder disfrutar de la autobiografía de la banda al completo, con la que seguro nos enteramos de historias, confesiones y secretos jamás contados. ¡Qué nervios!