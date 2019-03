Niall Horan cambia temporalmente la música por el golf

El cantante se va a dedicar a otra de sus grandes pasiones

Niall Horan no puede estarse quieto. Con el descanso de One Direction, el artista va a desarrollar otras de sus pasiones, el golf. Parece que el cantante ha sabido apreciar que Factor X viese su el talento y ahora es él quien va cazar a nuevas promesas pero no de la música, sino a futuros jugadores de golf.