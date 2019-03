Niall Horan y Louis Tomlinson, de One Direction, tienen problemas con la ley

¿QUÉ HAN HECHO ESTOS CHICOS?

Los One Direction no paran de meterse en problemas. Ahora han sido Louis Tomlinson y Niall Horan los protagonistas de los dos últimos escándalos en los que se han visto enredados con la ley. Estas constantes polémicas no dejan en muy buen lugar al resto de la banda británica. ¿Qué les está pasando a los chicos de 1D?