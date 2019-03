Niall Horan de One Direction es insultado por algunas fans australianas

Niall Horan de One Direction ha revolucionado a un grupo de fans australianas, y no por su belleza o por su arte, no, el cantante ha sido insultado sin ningún miramiento.

Este grupo fanático que se agolpaba en el aeropuerto intentando ver a alguno de los chicos de la banda cogiendo el avión rumbo a Brisbane, su próximo destino en la gira, acabó con un gran cabreo con sus ídolos.

Niall pasó delante de ellas, pero tenía tanta prisa que le fue imposible pararse a saludar o a hacerse fotos con ellos, un gesto que no gustó nada y por el que comenzaron a insultar al componente de One Direction.