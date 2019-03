Naughty Boy advierte a Louis Tomlinson de One Direction que debería cerrar la boca

Las peleas continúan entre el nuevo productor musical de Zayn Malik, Naughty Boy, y los chicos de One Direction. Recordemos que la semana pasada, Louis Tomlinson y Zayn protagonizaron una acalorada discusión a través de las redes sociales después de que Naughty Boy provocara la ira de Louis con un 'tuit misil'.

Pues bien, parece que Naughty no ha tenido suficiente y ha concedido una entrevista a The Sun en la que ha reconocido que Louis es un niño y que debería cerrar la boca: "Louis tiene que cerrar la boca. Es sólo un niño. Él está jugando con un león dormido y no debería despertarlo ya que sólo se va a arrepentir... Él está actuando como un 12 años de edad".

Además el nuevo productor de Zayn asegura que la marcha de este de One Direction encierra mucho más de lo que hasta ahora ha visto la luz. ¿Será también él el encargado de contarlo y generar más polémica aun entre los chicos de '1D'?