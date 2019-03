Nathan Sykes compone una canción sobre su ruptura con Ariana Grande

Nathan Sykes y Ariana Grande rompieron su relación en el año 2013, lo que le ha servido para componer nuevos temas en su nuevo camino como solista tras la separación del que era su grupo, The Wanted.

Aunque él mismo ha afirmado que hasta el presente no ha sido muy fácil iniciar este nuevo proyecto. "The Wanted se separó y perdí a mi abuelo. No estaba en el mejor momento", declaró el británico a The Sun. "Ariana fue mi primera relación como adulto, pero a veces tienes que sentirte así para encontrar la mejor música", afirmó el ahora solista.

Sykes está trabajando con Diane Warren, Babyface y Harmony Samuels en su nuevo disco. El artista busca que sean canciones para que todos disfruten. Además asegura que Grande no sabe nada sobre el tema que escribió, pero no hay ningún detalle íntimo ni mala leche.