Natasha Fraser-Cavassoni desvela el día que Mick Jagger se aprovechó de ella para mantener relaciones sexuales

Natasha Fraser-Cavassoni narra en su libro de memorias 'After Andy: Adventures in Warhol Land', la verdad de su historia con el intérprete de los Rolling Stones, Mick Jagger que la sedujo en un yate de lujo que surcaba las aguas del sur de Francia cuando ella tenía 17 años y él 37. Después de treinta años de su polémica historia, la hija de la historiadora Antonia Fraser y del que fuera diputado conservador Hugh Fraser, ha decidido contar "la verdad".

El primer encuentro de la pareja se produjo en el yate de lujo del cantante, después Mick le pidió una segunda cita en Londres. La pareja asistió a un concierto del cantante Stevie Wonder y después se trasladaron al exclusivo Tramp Nightclub de la capital británica. Más tarde, según relata Fraser-Cavassoni en la obra, fueron al apartamento de Jagger, donde ella le dijo que no quería acostarse con él. "Pero en cuestión de minutos, me estaba ayudando a cepillarme los dientes y, cuando se apagaron las luces, me quitó rápidamente mi jersey de algodón, mi falda barata y todo lo demás", relató la escritora.

Pero todo acabó en este encuentro y la británica contrajo años después matrimonio con Jean Pierre Cavassoni, un agente inmobiliario franco-italiano.