A Natalia Rodríguez le queda igual la misma ropa de hace 19 años

La vida de Natalia Rodríguez ha dado un giro radical desde que saltó a la fama en el año 2001. Y es que desde entonces le han pasado tanto cosas buenas como cosas malas. Entre estas últimas se encuentran el incendio que vivió y que casi la deja sin casa, la reciente ruptura con el que era su novio, el futbolista Álex Pérez, después de 13 años de relación o la pérdida de su gran amigo Álex Casademunt en un accidente de tráfico hace tan solo unas semanas. Sin embargo, también ha vivido momentos increíblemente buenos como la producción de nuevos singles y sus continuas apariciones en televisión y redes sociales, donde cuenta con numerosísimos seguidores.

Pero, a pesar de todo lo que ha cambiado, la joven que apareció por primera vez en televisión con tan solo 18 años, hay algo que sigue igual en ella...¡y es que tenemos la prueba de lo poco que ha cambiado!

A Natalia Rodríguez le sigue quedando exactamente igual la ropa de aquel entonces. Y es que la artista ha decidido ponerse la misma vestimenta que utilizó para la portada de su primer disco y, sorprendentemente, le queda igual que hace 19 años. Además, por si fuera poco, en sus redes sociales ha decidido publicar una comparativa en la que posa de la misma manera que en dicha imagen de los 2000, tal y como se muestra en el vídeo de arriba.

"Le dije a mi madre que me enviara la ropa de la portada de mí primer disco", comenzaba contando a sus seguidores mientras apuntaba: "Este mes de marzo, hace 19 años que publiqué 'No soy un ángel' nombre que llevaba ese primer disco y 19 años después me he puesto la misma ropa", algo que ha sido posible gracias a su progenitora: "¡Gracias mami por guardarlo todo!". Y no solo eso, sino que la cantante también ha querido hacer una mención especial a "ese maldito cinturón que fastidió el estreno de 'Vas a volverme loca'", después de que se le rompiese en medio de la actuación, lo que provocó que la artista no pudiera seguir bailando tanto y tan bien como le gustaría.

