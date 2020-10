El vídeo que Natalia Rodríguez ha obligado a hacer a Chenoa

Durante el confinamiento, fueron muchos los que se animaron a crearse una cuenta en TikTok, pero todavía hay quien se resiste, como es el caso de Chenoa… Pero parece que queda poco para que veamos a la cantante abrirse un perfil dentro de esta plataforma.

Este fin de semana, Chenoa disfrutaba del tiempo libre junto a su amiga y compañera de 'Operación Triunfo', Natalia Rodríguez. Y entre todos sus planes, parece que Natalia se ha propuesto que la jurado de 'Tu cara me suena' se abra TikTok, y así lo compartía con todos sus seguidores a través de redes sociales con este vídeo bailando.

"Diálogo antes de esto:

Natalia @nataliaoficial: Venga vamos hacer esto que mola!

Yo: no gracias, no lo veo.

Natalia: que si hombre!!! Qué es muy divertido!!

Yo: que no que no me sale!!

Natalia: que sí que lo haces muy bien!!

Yo: venga vaaaale jajajajja

Resultado #that_girl_slayed #standbymechallenge y a darlo todo #tiktok

CUANDO TU AMIGA TE OBLIGA A MODERNIZARTE. Si os mola me pienso lo de hacerme el #tiktok pulgares hacia arriba si es un SÍ. Pulgares hacia abajo si es un NO. Gracias", escribe Chenoa junto a esta publicación.

¿Veremos próximamente a la cantante dentro de esta red social? ¿Lo habrá conseguido Natalia?

Seguro que te interesa...

El increíble tipazo de Chenoa con un bañador de hace 19 años: "Aún me entra"