Natalía Rodríguez acaba de compartir con sus seguidores el angustioso momento que vivió hace unas noches, cuando durante sus tranquilas vacaciones en Cádiz, la casa familiar empezó a arder. La familia de la artista, según ella misma ha narrado, estaba durmiendo, y fue su madre, la única que todavía estaba despierta, la que se dio cuenta de lo que ocurría y comenzó a gritar para alertarles. "Empezó a arder a lo bestia. Estábamos todos dormidos, menos mi madre, y justo antes de acostarse miró por la venta y, muy fuerte, gritó: ¡que hay fuego, que hay fuego!", ha explicado.

Y eso no es todo, sino que la intérprete demostró tener una gran valentía, ya que junto a su madre comenzó a apagar las llamas gracias a unas mangueras para echar agua: "Fue muy gracioso porque los bomberos cogieron y le dijeron a mi madre: señora, no he visto a una mujer igual que usted en la vida", ha contado.

Por suerte, la situación no tardó en controlarse y volver a la normalidad, así que este suceso solo quedará como un pequeño susto para la guapa cantante.