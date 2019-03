Natalia, una princesa de cuento dispuesta a luchar contra viento y marea en el videoclip ‘Tú’

ANTES DE SALTAR DESDE EL TRAMPOLÍN DE ‘SPLASH’…

Mientras llega el día en que la veamos lanzarse desde el trampolín de ‘Splash’, Natalia acaba de estrenar el videoclip de su nueva balada, ‘Tú’. La gaditana derrocha fuerza y poderío en este tema, y en las imágenes podemos verla como una auténtica princesa apasionada que nos invita a luchar y a no rendirnos. ¿Aún no la has visto en acción?