Amaia acaba de recompensar a sus fans por la espera de su primer trabajo, y lo ha hecho a lo grande, demostrando una vez más que es una estrella de los pies a la cabeza. Así, en el inicio de su gira, la artista ha dejado sin palabras a sus seguidores, que han quedado maravillados ante el gran talento de la extriunfita.

En el concierto que ha ofrecido en su ciudad natal, Pamplona, Amaia no ha dudado en dejarse la piel y el alma tocando al piano algunos de los temas de su primer disco, y no solo eso, sino que también ha versionado grandes éxitos de otros cantantes como Natalia Rodríguez. Y es que la ganadora de OT 2017 no ha dudado en tocar 'Vas a volverme loca', uno de los temazos de la benjamina de la primera edición del programa musical.

Algo ante lo que la misma Natalia no ha dudado en expresar su orgullo y felicidad. "Pues muy linda @amaiaromero cantando #VasAVolvermeLoca en su concierto", ha escrito en Twitter.

Seguro que te interesa...

La foto de Diego Ibañez que ha encandilado a Amaia Romero