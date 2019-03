Natali Germanotta, la hermana menor de Lagy Gaga quiere arrasar en el mundo de la moda

TeenVogue nos descubre a la gran rival de Lady Gaga. Una joven de 19 años que le va a pisar los talones a las Diva del pop, y no en la música sino en el mundo de la moda. ¿De quién hablamos? Pues de su propia hermana: Natali Germanotta.

Esta jovencita ha decidido convertirse en diseñadora, lejos de la fama de su hermana, dice. Aunque está más que claro que no va a necesitar un diploma para acceder a ese duro y exclusivo mundillo. Aún así, la chica está estudiando en una de las mejores escuelas del país, para que no se diga...

Muchos pensarán que Natali es una ‘Gaga 2’ o podría ser una ‘anti-Gaga’, pero ni una cosa ni otra. La estudiante de moda no tiene nada que ver con su famosa hermana, pero tampoco tienen muchas diferencias, como para ponerlas ‘en contra’. La hermanita cuenta en dicha entrevista cómo ha cambiado su vida desde que su hermana llegó a rozar la fama en 2008. “Recuerdo el día que mi hermana vino a mi graduación y todos alucinaron. No me importó que me quitase todo el protagonismo”, comenta.

Aunque quiere ir por su cuenta en su aventura como diseñadora, no descarta trabajar mano a mano con la famosa cantante. Pero sí admite que nunca sería su estilista, porque su hermana “se cambia 50 veces al día de ropa” y, claro está, eso desquicia a cualquiera. Pero por lo que vemos, Natali lo tiene muy claro y en poco podríamos ver a una estrella más en la familia Germanotta.