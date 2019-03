Los muñecos de One Direction se convierten en la mofa de Internet

No hay ningún lugar donde no pueda llegar la imaginación. Los chicos de One Direction dejan de ser lo que un día fueron para vivir dentro del cuerpo de sus muñecos aventuras que ni siquiera ellos pensarían que podrían llegar a experimentar.

Desde Niall Horan haciéndole oler su zapatilla a Harry Styles o Liam Payne bailando en una barra americana mientras sus 'compis' le baten los billetes, hasta un Harry Styles dedicándole un 'striptease' a las Barbies o todos los chicos disfrazados de mujeres o de princesas Disney...

Y es que con este desborde de imaginación podemos ver las mil y una caras de los juguetes de One Direction, incluso llegar a ver convertidos a Harry Styles y Liam Payne en fogosos amantes. ¡Qué sí, qué sí!

Pero parece que esta burla no ha sentado muy mal a los chicos. Styles ha sido el primero en mofarse él mismo de su muñeco en una entrevista en el canal RTE One abriendo a su juguete las piernas cual gimnasta rítmica. Y es que estos chicos demuestran cada día que lo que menos les falta es sentido del humor.