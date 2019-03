Mueren los cuatro integrantes del grupo británico Viola Beach en un accidente de coche en Suecia

Los cuatro componentes del grupo británico Viola Beach junto a su mánager han perdido la vida este fin de semana tras actuar en Suecia en el festival Where is the Music?, todos ellos eran originarios de Warrington, al noroeste de Inglaterra.

En la madrugada del viernes al sábado el vehículo en el que viajaban circulaba a más de 70 kilómetros por hora en dirección a Estocolmo. Una velocidad "demasiado rápida" para que el conductor pudiera controlarlo cuando se encontró con una fila de coches parados a la espera de que activaran el paso por el puente móvil que debían cruzar, explicó el portavoz de la policía de la ciudad. El coche cayó en un canal desde una altura de unos 25 metros.

Buceadores suecos consiguieron rescatar los cuerpos de las víctimas, identificados como Kris Leonard, River Reeves, Tomas Lowe, Jack Dakin y Craig Terry después de que el vehículo cayera.

El Gobierno británico ha asegurado que están en contacto permanente con las autoridades suecas y con los familiares de las víctimas, todos varones de entre 20 y 35 años.

Las redes sociales han sido las primeras en hacerse eco de la triste noticia. Decenas de fans han escrito mensajes de recuerdo tras la muerte de los jóvenes. También han expresado su tristeza otras bandas del panorama internacional, como The Enemy, que enviaba su cariño y apoyo a los familiares y amigos.