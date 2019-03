Muere la mujer de Tom Jones, Melinda Rose, tras una "corta pero fiera" lucha contra el cáncer

El pasado lunes, un comunicado en la página oficial de Facebook del cantante Tom Jones anunció que la mujer del artista, Melinda Rose Woodward, falleció el 10 de abril a causa de una enfermedad en el Hospital Cedars Sinaí de Los Ángeles.

"La mujer de Sir Tom Jones, de 59 años, Lady Melinda Rose Woodward, falleció el pasado domingo 10 de abril por la mañana, después de una corta pero fiera lucha contra el cáncer. Rodeada de su marido y de sus seres queridos, murió en paz en el Hospital Cedars Sinaí de Los Ángeles. Sir Tom y su familia han pedido privacidad en este difícil momento y no podemos facilitar más información", dice el comunicado.

El cantante había cancelado los conciertos que tenía próximamente en Japón, Tailandia, Corea del Suro y Los Emiratos Árabes por una "seria enfermedad" de un miembro de su familia, aunque hasta ahora no se había sabido que la afectada era precisamente su mujer, con la que ha mantenido una relación durante nada más y nada menos que casi 60 años.

El pasado año, Tom publicó 'Over the top and back. The autobiography', una biografía en la que habla de la dura situación a la que se enfrentaba Linda, pues se había encerrado en sí misma, apenas salía y fumaba mucho, lo que le había provocado un enfisema pulmonar. A pesar de haber pasado por muchas discusiones e infidelidades desde que eran unos adolescentes, la pareja ha continuado unida luchando por su amor hasta el fin de los días de Linda.