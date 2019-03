Los motivos del enfado de Mel B con Victoria Beckham

La aparición de Victoria Beckham en el programa de televisión Carpool Karaoke no ha hecho mucha gracias a sus excompañeras de banda, pero en especial a Mel B. Según ha asegurado el diario británico The Sun, Mel B se ha molestado porque ha sonado la música de las Spice Girls.

Mel B ha echado en cara a la diseñadora el uso de la música de la banda cuando ella ha sido la primera que no ha asistido a los reencuentros con sus excompañeras. Como sucedió el pasado 15 de marzo, Victoria publicó en redes sociales la campaña de su colaboración con la firma de lujo Target. El anuncio mostraba las prendas a ritmo de Up Your Life, de las Spice Girls, otro motivo más por el que Mel B está enfadada.

Sin embargo, los desencuentros entre los miembros de las Spice Girls vienen desde hace mucho tiempo, ya que el pasado año Beckham no estuvo presente por el 20º aniversario del grupo británico porque no quería formar parte de ninguna manera de la vuelta de la girlband como Gem, el grupo para reunirse que habían organizado Mel B, Emma Bunton y Geri Halliwell.

Aunque nos gustaría ver a toda la banda al completo, parece ser que vamos a tener que esperar más de lo que pensábamos.