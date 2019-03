El motivo del tremendo cabreo de Maluma en plena entrevista

Maluma parece estar cansado de ciertas preguntas y así de claro lo ha dejado con un periodista en una reciente entrevista. De hecho, se queja de que sus entrevistas siempre se centran en aquellos aspectos negativos o controvertidos de sus canciones o de su faceta personal y poco de sus logros.

Esta queja lo ha dejado claro con el plantón que dio al periodista y el cabreo que se cogió cuando le preguntó sobre la controversia de su tema '4 babys'. "¿Cuando tú grabaste el tema esperabas tanta controversia?", comenzó a preguntar Dandrades, periodista que quería conocer cómo ha vivido la polémica por la acusación de "machista" a raíz de la controvertida letra del citado tema. "Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre mi compañero aquí", se quejó el cantante nada más escuchar la pregunta incómoda y entonces el periodista desvió la atención con otro tema.

"Yo creo que no deberías responderle", interrumpió Maluma de repente mientras le hacía un gesto a su compañero para que le siguiese y se levantase con él. "Qué pena, amigo, entra en cosas que a mí no me interesan en este momento", increpaba el artista mientras hacía gestos al equipo técnico para indicar que la entrevista había terminado.

Con este comportamiento, seguro que el artista ha dejado claro que no quiere hablar sobre estos polémicos temas y nada que tenga que ver con algo negativo de su carrera profesional o personal.