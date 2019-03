Este último año hemos sido testigos de cómo Miley Cyrus ha cambiado radicalmente, tanto su look como su manera de actuar. La cantante ha confesado que el principal motivo de este cambio ha sido el haberse sentido sexualizada.

La artista ha concedido una entrevista a la revista Harper's Bazar donde ha hablado abiertamente sobre este tema: "Al principio no me importaba, las chicas tendrían que poder hacer lo que quisieran, pero llegó a un punto donde empecé a sentirme sexualizada", confesó Miley e hizo referencia a la Met Gala: "Hasta en la Met Gala todo el mundo iba con los pechos fuera y su culo fuera, ¿Qué tiene de punk eso?", decía indignada.

La novia de Liam Hemsworth se siente nueva y muy alejada de la antigua Miley: "Solo quiero que la gente vea que esta es la que soy ahora. No estoy diciendo que nunca haya sido yo misma. Solo que he sido muchas personas porque he cambiado mucho. A la gente le dicen que es malo cambiar, pero se supone que una persona cambia constantemente", aclaraba la cantante.

Como todo el mundo sabe, Miley es una gran defensora de la comunidad LGTBQIA por lo que también habló sobre su Happy Hippie Foundation, creada precisamente para defender los derechos de este colectivo: "Creo que mi conexión con las personas transexuales es que una persona puede cambiar y ser quien quiera ser en cualquier momento", dijo la artista.