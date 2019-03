El motivo por el que Demi Lovato no ha recaído en el alcohol

Hace unos días Demi Lovato compartía con sus seguidores de Instagram una imagen para celebrar los cinco años que llevaba alejada del alcohol y otras sustancias, y agradecerles el apoyo que había recibido durante todo estos años, gracias al que había superado sus problemas de adicción. Sus seguidores rápidamente llenaron a la actriz y cantante de comentarios de ánimo y felicitaciones que han emocionado a la artista.

Y es que fue una época muy complicada para Demi, de la que consiguió salir gracias al apoyo recibido, pero que le ha servido para dar una lección a todos sus seguidores. "He podido compartir mi historia con otras personas, y ha habido fans que han venido y me han dicho: 'Gracias a que estás sobria, yo estoy sobrio'. Es algo precioso", comentaba la cantante en una entrevista que ha concedido a Entertainment Tonight.

Pero eso no es todo. Tal y como ha comentado Lovato a la publicación mencionada anteriormente es posible que hubiese sufrido graves problemas de salud que podrían haber provocado su muerte de no haberlo dejado a tiempo. "Lo que me mantiene en este camino es que sé que tengo que permanecer sobria porque mi vida depende de ello. Si hubiese continuado por ese otro camino, no sé si estaría aquí ahora mismo. Es algo muy importante para mí", explicaba la artista al portal de noticias.

Aun así, Demi tiene motivos por los que estar contenta, y es que además de haber superado un complicado episodio de su vida, ha podido extraer una importante lección que le ha servido para componer. "Lo que comparto son cosas por las que paso en mi día a día, cosas muy diferentes. Todo el mundo pasa por altibajos y yo tengo la oportunidad de escribir sobre ellos. Estoy en una nueva etapa en mi vida, y cada vez que compongo, lo tengo en cuenta", ha explicado la actriz al mismo medio.