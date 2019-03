El motivo por el que Ariana Grande ha abandonado sus redes sociales

Ariana Grande se suma al grupo de celebrities que en alguna ocasión han paralizado su actividad en las redes sociales. La cantante ha sorprendido a sus fans contando que ha decidido abandonar Instagram y Twitter por un tiempo.

Ariana reconoce que las redes sociales pueden llegar a afectarle y que prefiere darse un respiro. "Probablemente publique ahí por un tiempo y me tome un pequeño respiro de Twitter e Instagram. A veces no puedo evitar encontrarme con alguna mierda negativa que realmente puede hacerte daño y realmente no merece la pena, honestamente. Prometí que siempre os lo diría. ¡Os amo, me encuentro bien y feliz!", ha explicado la pareja de Pete Davidson.

Para Ariana Grande irse de las redes sociales no ha sido una decisión tan drástica como la de su futuro marido. La ex de Mac Miller solo ha desactivado los comentarios de sus publicaciones y hace escasas horas usaba Twitter para expresar su reacción tras la noticia de la hospitalización de Demi Lovato tras sufrir una sobredosis.