Camila Cabello ha tenido un verano movidito. La cantante cubano-estadounidense se ha visto envuelta en una vorágine mediática tras sacar junto a Shawn Mendes el tema 'Señorita', que se ha convertido en una de las canciones de esta época estival. Además, después de esto se hacía pública la relación entre ambos, por lo que la ex integrante del grupo 'Fifth Harmony' ha visto cómo se centraba el foco en ella y en cada paso que daba.

Hace un mes la cantante confesaba la parte más dura de su pasado y es que de pequeña tuvo que enfrentarse a los nervios, el pánico escénico y la ansiedad social. Ahora, la joven de 22 años se ha abierto en canal delante de sus fans con un mensaje motivador con el que espera ayudar a aquellos que como ella estén luchando y pasándolo mal: "No estoy mucho por las redes sociales porque no es bueno para mí, y no sé cómo hacer que no me afecte lo que la gente dice aquí, así que simplemente no lo leo - pero soy totalmente consciente de que puedo usar esta plataforma para ayudar a la gente, ¡incluso a pequeña escala! así que a cualquier persona de aquí que esté luchando, ¡¡¡lo que todos hacemos a veces porque somos humanos!".

Camila Cabello se está tomando estos meses de descanso para desconectar y centrarse en el presente: "Te recomiendo que te tomes cinco minutos del día para respirar. He estado haciendo esto últimamente y me ha ayudado mucho, no entendía la meditación antes, o el concepto de sólo notar tu respiración, pero lo he estado haciendo en los últimos meses y puedo sentir que la calidad de mi vida mejora - solía vivir tanto en mi cabeza - constantemente atrapada en mi sobrepensamiento y estar en mi cabeza como opuesto al momento presente - y últimamente sólo volver a mi respiración y enfocarme en ella me pone de vuelta en mi cuerpo y de vuelta en el presente y me ayuda mucho."

Por este motivo, la cantante ha querido compartir con sus seguidores qué es lo que más le ayuda a ella a la hora de combatir la ansiedad: "Tómese cinco minutos del día de hoy para inhalar durante 5 segundos por la nariz, y exhale durante 5 segundos por la boca, y concéntrese en su respiración y en cómo se siente al entrar y salir de sus fosas nasales. Hágalo tres veces al día y cuando note que se siente abrumado. Sé que muchos de los que estamos aquí estamos creciendo y aprendiendo a ser humanos, y eso puede ser intenso y difícil a veces - creo que algunas herramientas realmente están cambiando la vida y te ayudan a saber cómo hacerlo mejor, así que pensé que compartiría algo que realmente me ha ayudado; y espero que les ayude a ustedes!"

Seguro que te interesa...

Miley Cyrus rompe su silencio y confiesa si realmente le ha sido infiel a Liam Hemsworth antes de su divorcio