Mónica Naranjo sale en defensa de Edurne: "Procurad limpiar vuestra casa, que está llena de mierda"

David De Gea anda metido en un buen lío desde que se especuló con su supuesta vinculación con el caso de abusos sexuales que afecta al 'rey del porno', Ignacio Allende Fernández, más conocido como 'Torbe'. Este escándalo no solo está afectando al futbolista, pues su novia Edurne se ha mostrado bastante afectada.

A pesar de todo el revuelo, la cantante ha intentado mantener el tipo ante los comentarios y las noticias de la prensa y ha mostrado su apoyo a su chico en todo momento. Mismamente, en uno de sus últimos conciertos en Torrejón de Ardoz quiso dejar claro que ella cree en De Gea: "Hay gente que me quiere hundir pero no lo van a conseguir. Se quieren meter en mi forma de querer, pero desde aquí les digo que se preocupen de la suya, que de la mía me encargo yo", afirmó ante sus cientos de fans.

Edurne no está sola en este asunto, pues su gran amiga y compañera de profesión Mónica Naranjo ha querido salir en su defensa a través de su cuenta de Twitter: "A todos aquellos/as que se han cebado con mi amiga Edurne: Procurad limpiar vuestra casa, que está llena de mierda. Uy, ¿he dicho mierda?", aconsejó Mónica a todos sus followers. Las dos artistas coincidieron como concursante y jurado en 'Tu cara me suena' e incluso llegaron a compartir un apasionado beso en uno de los programas.

Eso sí, aunque haya mucha gente que le dé su apoyo, Edurne no puede evitar venirse abajo en ciertos momentos: "Es muy duro para ella, sobre todo por la presión mediática. No está acostumbrada a esto porque nunca se ha metido en ningún tipo de conflicto ni en asuntos raros. Empieza a erosionarle tanta presión y eso no debería ser. Es una tía increíble, tiene entereza, es una chica positiva. Los primeros días lo pudo llevar, pero ahora ya empieza a ser muy molesto porque es injusto para ella", comentó su agente deshaciéndose en halagos. ¡Ánimo!