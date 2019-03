Mónica Naranjo irreconocible en su vuelta a los escenarios

Mónica Naranjo vuelve a los escenarios tras siete años 'desaparecida' del panorama musical. Un tiempo en el que la cantante catalana ha aprovechado para formar su propia familia y, por lo que observamos en esta imagen de la presentación realizada en México ayer..., ¿para pasar por el quirófano?

La artista, que arrasó en los últimos años de la década de los 90, no muestra la misma imagen a la que estabamos acostumbrados. Está claro que los años no pasan en valde, pero por lo que vemos parece que Mónica se ha empeñado en que eso, en su caso, no sea así. Con 36 años, la interprete de 'Sobreviviré' parece haber retocado sus pómulos y su nariz; e incluso la expresión de sus ojos ya no es la misma.

A simple vista, parece claro que la cara de Mónica ya no es la misma, pero... ¿qué opináis sobre ello? ¿Habrá pasado por el quirófano la artista o ese cambio es sólo señal de que los 40 están cerca...?