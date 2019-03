El momentazo de Selena Gomez y Taylor Swift

Taylor Swift y Selena Gomez han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la semana con su actuación conjunta en Pasadena, California, durante la gira 'Reputation Tour' de Swift. Taylor dio una gran sorpresa a todos los fans que estaban allí cuando anunció que interpretaría la canción 'Hands To Myself' junto a Selena.

Ambas cantantes se esforzaron al máximo en una espectacular actuación que hizo vibrar a todos los que allí se encontraban. Después de cantar, Selena quiso tener unas apalabras de agradecimiento para Taylor, a la que considera su mejor amiga.

Selena empezó sus palabras diciendo: "La razón por la que ella es una de mis mejores amigas, es porque esta persona, nunca, nunca ha juzgado ninguna de las decisiones que he tomado" para continuar halagando a Taylor y a su familia por la atención y el cariño con la que le han cuidado: "Ella me dio el valor cuando yo no lo encontraba. Y no sé qué habría sido de mi sin ti y tu familia, porque me cambiasteis la vida".

En un momento del emotivo discurso, Selena quiso tener también palabras de agradecimiento a los incondicionales de Taylor: "Gracias desde lo más profundo de mi corazón por apoyar a la mujer más preciosa, fuerte e independiente que he conocido nunca. Así que, gracias por apoyar a mi mejor amiga".

Selena terminó su discurso fundiéndose en un fuerte abrazo con su amiga, demostrando la gran suerte que tiene por contar en su vida con alguien como Taylor.