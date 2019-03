La modelo australiana que podría ser la nueva novia de Justin Bieber

Justin Bieber es todo un rompecorazones y le encanta aprovechar el tiempo libre que tiene entre concierto y concierto de su gira mundial para relacionarse y pasárselo bien en cualquier lugar del mundo, pero siempre rodeado de la gente más exclusiva. Y durante su paso por Australia no iba a ser menos. El canadiense parece que se ha buscado una nueva amiga especial.

Según ha informado The West Australian se trata de una conocida modelo local, Emily Baldwin, que subió a la habitación del cantante en el hotel en el que se aloja, al que llegó acompañada de un miembro de seguridad del equipo de Justin. La joven compartió una imagen de unas impresionantes vistas, que parece que podría haber sido tomadas desde la habitación de la estrella musical, que ha disparado las sospechas sobre su posible relación y ha desatado la furia de los fans del cantante.

La modelo lucía una minifalda vaquera con una camiseta blanca y unas deportivas del mismo color, con su melena morena recogida en un moño alto, con unas favorecedoras gafas de sol y un maquillaje de lo más natural. Un look informal que dejaba a la vista sus tonificadas piernas y su innegable belleza.

Tal y como demuestran sus redes sociales, la modelo australiana que ha conquistado a Bieber es fan de su música, e incluso tiene una frase de uno de sus exitosos temas en su biografía de Instagram, donde se puede leer: "My mama don't like you". Baldwin, que aunque comparte apellido con la exnovio del cantante también modelo no tienen ninguna relación de parentesco, hace alarde de su vida social y presume de tipazo en las redes, donde es muy activa.