La modelo argentina que afirma que el reggaetonero Romeo Santos es gay

Romeo Santos vuelve a ser noticia tras las declaraciones de una modelo que asegura que es homosexual. Se trata de Sofía Clerici, quien confesó durante una entrevista una experiencia que vivió con el artista en la que pudo comprobar que es gay: "Me metí en la cama con Romeo Santos, pero es gay", empezaba diciendo en un programa de televisión llamado 'Con Amigos Así'.

Posteriormente contó este episodio que ocurrió en 2015 para demostrar que lo que estaba diciendo era cierto: "Fue en el recital de él en 2015. Entre toda la gente, los de seguridad me vienen a buscar a mí… Me hicieron firmar un contrato y me dijeron te tiene que besar, te tiene que tocar, pero es gay. Y vamos, le dije yo", contaba la modelo.

Tras esta confesión se acordó de los seguidores del cantante y les mando un mensaje: "Si, no parece gay pero lo es. Perdón a las fans. No quiero se les caiga un ídolo", dijo la que ha sido varias veces imagen de la revista Playboy.

No es la primera vez que se habla sobre la sexualidad del cantante. Han sido ya varias las ocasiones en las que ha tenido que aclarar este tema aunque nunca había sido tan claro como lo es en su nuevo tema 'Sin Filtro': "Yo solo creo en Dios. Y si me crees rica préstame tu mujer", dice parte de la letra.

"Estoy seguro de que la gente va a escuchar esos versos finales y va a decir: ¿Por qué sigue hablando de que todos dicen que es gay? Sé que muchos me aconsejarían que ignorar el tema, pero lo cierto es que hay momentos en los que escucho un compás y me siento inspirado. Y entonces encuentro una forma creativa de decirles a todos. Que os jo**", decía para una entrevista a Billboard.