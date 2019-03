La ex Miss España María Reyes triunfa en el mundo de la música con su nueva banda, Madre

Convertirte en personaje público te da alas para moverte de forma más sencilla por diferentes mundos, como son la interpretación, el mundo de la moda, la música, etc. María Reyes lo supo desde que en 1995 se presentó a la edición de ese año de Miss España, de la que salió victoriosa representando a Soria, y tras haber hecho sus pinitos como actriz en la televisión y en el teatro, ahora está apostando más fuerte que nunca por la música.

La modelo es aficionada a esta disciplina desde hace 20 años, pues llegó a cantar con el grupo de música indie Nouvelle Vague por Moscú y ha lanzado mini discos y sencillos con la discográfica Subterfuge. Ahora, María se ha metido de lleno en la música electrónica y acaba de presentar su nueva banda junto al músico El Dro, Madre, en la Fashion Xperience precedente a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Ojalá pueda vivir de la música algún día, pero todavía no es así", comentó Reyes en una entrevista para La Otra Crónica de El Mundo hace unos meses. "Mi llegada a la música ha sido por necesidad. Llevo 20 años en esto y es una evolución lógica", ha añadido. "Si me preguntan por los prejuicios de la gente a la hora de escucharme cantar, respondo que todo esto va con la raza humana", aseguró acerca de lo que pueda opinar la gente sobre su nueva faceta.

La ex Miss España tiene como objetivo principal triunfar en la música, un reto que ya se planteaba cuando brillaba en las pasarelas y que ahora tiene más presente que nunca. "En aquella época era bastante boom ser Miss España. Ahora no. Me presenté al concurso para viajar y salir de España. No era modelo, ni tenía pretensiones de dedicarme a la moda. En cuanto se terminó mi contrato con la empresa, cogí y me fui", explica acerca del certamen, donde asegura que se lo pasó muy bien, pero que al parecer no era para ella.