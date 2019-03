Miley Cyrus se une a la moda Bieber

¡Parece mentira todo lo que mueve este chico! El cantante de moda, Justin Bieber, además de contar con miles de fans y arrasar allá donde va, es objeto de parodia entre sus amigos. Y es que este fin de semana pudimos ver a Miley Cyrus en el programa estadounidense ‘Saturday Night Live’ disfrazada de su amigo.

Perfectamente caracterizada, Miley dejó a todos boquiabiertos con su parodia e hizo gala de un gran sentido del humor. La joven, que cuenta con un sketch semanal en el programa SNL, ‘se coló’ en el programa para hacerse pasar por su amigo Justin Bieber. Y así conoció a Vanesa Bayer, la actriz que la imita todas las semanas en la cadena de la CBS.

Pero eso no fue todo, Cyrus interpretó también a Fergie y a la chica mala de Hollywood, Lindsay Lohan. Vamos, que la ex Hanna Montana, le ha cogido el gusto a eso de la imitación... No te pierdas la nueva faceta de Miley, no tiene desperdicio.