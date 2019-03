Actualmente, la joven actriz se encuentra rodando la película LOL donde comparte protagonismo con Demi Moore. Ésta, como gran aficionada a las redes sociales, no ha tardado en colgar imágenes de la amistad que ha entablado con Cyrus.

Por otra parte, la protagonista de 'Hannah Montana’ se ha declarado totalmente en contra de estos portales. 'LOL' habla de la influencia de las redes sociales. En concreto, el personaje de Cyrus vivirá situaciones complicadas por ellas.

Miley, no ha parado de advertir a sus fans del peligro que los fenómenos de internet conllevan: "No uséis Internet, no es divertido. Puede ser peligroso". Recordamos, además, que unas semanas más tarde de que la artista abandonara la red social, un fan amenazó con matar a su gato si ésta no volvía a unirse a Twitter.

Pero la actriz no está sola en su particular guerra. Hace poco, el atractivo George Clooney ha declarado: "Prefiero tener un examen de próstata en directo por televisión con una persona de manos frías que tener una página en Facebook".